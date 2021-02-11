香櫞近日沽空GameStop失利，被捲入美國散戶打大鱷狂潮。他早前承認失敗，並就空倉平倉。他於今日夜晚的短片內表示，「若你想買入GameStop，自己睇路注意風險即可（it’s caveat emptor）」，變相表示尊重散戶決定。

Left表示，約20年前自己成立香櫞，本意是揭露詐騙，幫助普通散戶對抗華爾街，因此未有以券商身份銷售報告，而是直接在網上發布報告。他表示，成立初期，曾經於市場中發掘大量詐騙案件，超過任何美國非政府組織，當初亦並非順從對沖基金的利益行事。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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