香櫞宣布退出沽空界 籲股民若想買GME「自己睇路」
文章日期：2021年1月29日 22:45
沽空機構香櫞（Citron）創辦人Andrew Left今晚發布一條時長兩分鐘的短片，正式表示香櫞將不再進行沽空研究。他表示，設立機構初心本是希望可以「反建制」，但至近年發現自己逐步變成「建制派」。他表示，香櫞「逐步失去方向」，因此未來將轉為推薦股份，希望可發掘不僅能令投資者盈利數倍的股份，還可以帶出公司盈利模式、社會責任方面的思考，並提供前瞻性的思考。
香櫞近日沽空GameStop失利，被捲入美國散戶打大鱷狂潮。他早前承認失敗，並就空倉平倉。他於今日夜晚的短片內表示，「若你想買入GameStop，自己睇路注意風險即可（it’s caveat emptor）」，變相表示尊重散戶決定。
Left表示，約20年前自己成立香櫞，本意是揭露詐騙，幫助普通散戶對抗華爾街，因此未有以券商身份銷售報告，而是直接在網上發布報告。他表示，成立初期，曾經於市場中發掘大量詐騙案件，超過任何美國非政府組織，當初亦並非順從對沖基金的利益行事。
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