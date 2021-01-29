諾輝健康主研癌症篩查，旗下有兩款直腸癌篩查產品，分別為「常衛清」、「噗噗管」，二者面向不同市場群體。其中，「常衛清」為公司核心產品，為內地首個且唯一獲藥監局批准的分子癌症篩查測試，主要針對結直腸癌高危人群，於內地約有120萬人。

「噗噗管」則為內地首個獲國家藥監局批准的自檢FIT（糞便免疫化學測試）篩查產品，目標客戶為被建議進行結直腸癌篩查的大眾市場人群，估計於內地約有6.33億人。初步招股資料指出，按銷量及銷售收入計算，該產品為2019年內地最暢銷的自檢FIT結直腸癌篩查產品。

公司在研產品包括宮頸癌篩查測試、胃癌篩查測試等，均處於較初步階段。「常衛清」、「噗噗管」現時已商業化，截至去年6月底，公司收入錄得1052萬元人民幣。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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