台灣去年經濟增長2.98% 跑贏中國全年增長2.3%
文章日期：2021年1月29日 21:41
台灣行政院主計總處公布，台灣去年經濟增長為2.98%，好過市場預期的2.55%，高於2019年的2.96%的增長，其中去年第四季錄得4.94%增長，主要受惠新興科技應用需求增加，加上傳統產業貨品求逐步回溫帶動，加上受海外疫影響，居民留在台灣消費有關。
主計總處指，受惠於新興科技應用及遠距商機熱度延續，加上傳產貨品需求逐步回溫，第4季按美元計價商品出口較上年同季增11.73，其中佔比最高的電子零組件增21.15%，資通與視聽產品亦增18.91%。消費性電子新品陸續上市，且遠距及5G通訊、高效能運算等需求仍殷，海外生產比重高之資通信產品訂單續強，貿易續呈成長。
新冠肺炎疫情帶動全球對科技產品求，惟晶片廠過投資不足，近期德國政府致函台灣，希望協助解決車用晶片不足的問題。法國外貿銀行經濟師Gary Ng指，出口佔台灣去年經濟的60%，台積電在本月表示將加大資金開支，預期出口帶動經濟的速度不會減少。
台灣防控新冠肺炎疫情成功，至今只有800餘個個案，去年境內消費、生產活動未有大規模受限制，主計總處指第4季受疫情影響，居民未能出國消費，加上股市創高及週年慶、購物節促銷活動激勵，推升消費動能，抵銷旅外消費劇降之不利影響。
去年首季中國內地經濟受疫情拖累，全年增長為2.3%，為台灣30年來經濟增長跑贏中國內地。不過市場預期，明年中國經濟增長將反彈至8.6%增長，台灣增長預期則為3.7%。
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