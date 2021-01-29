周生生結束「周生生證券」 涉6間分行
文章日期：2021年1月29日 20:10
珠寶股周生生（0116）公布，因應營商環境之挑戰性與日俱增，及證券及期貨經紀業務之整體表現等原因，終止經營證券及期貨經紀業務，並預期將於2021年5月終止營運。
周生生以往一直有從事證券及期貨經紀業務「周生生證券」，今次公告意味這家創立於1986年的老牌本地券商正式結業。據周生生證券官網顯示，集團目前連總部在內，共有六間分行，分布在康怡、佐敦、九龍城、旺角、荃灣及元朗。
周生生指，過去數年，其所經營之證券及期貨經紀業務，以至同業的香港中小型證券公司一直在日益嚴峻及具挑戰性之營商環境下營運。在考慮營商環境的挑戰性與日俱增、證券及期貨經紀業務的整體表現及其相對於集團其他業務的表現，決定終止經營證券及期貨經紀業務。
集團認為，終止該業務能使集團更妥善地重新分配及使用其資源至其他核心業務，尤其是珠寶製造及零售分部，並預期該證券及期貨經紀業務將於2021年5月終止營運。集團將會通知證券及期貨經紀業務客戶有關終止的擬議安排。
據周生生的2020年中期報告，證券及期貨經紀業務的平均成交額及相應的佣金收入增長超過22%，但由於孖展貸款利息收入減少，經營溢利下跌73%至500萬元。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
12月新批貸款按月升3.4%至384億元 負資產住宅按揭貸款按季少14宗