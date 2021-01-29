五菱汽車料去年減虧7成
文章日期：2021年1月29日 18:41
五菱汽車（0305）發公告，預期集團2020年全年淨虧損將按年減少約70%；2019年同期則錄得虧損1.66億元（人民幣，下同）。同時，股東應佔淨虧損亦預期由1.24億元，大幅減少逾50%。
集團表示，2020年上半年經歷受到新冠疫情爆發之嚴重不利影響，期內經營面對重大程度之停產及干擾；並需就生產設施進行必要之健康及安全措施而招致額外成本，導致於截至2020年6月30日止，集團錄得淨虧損2.94億元及股東應佔虧損1.99億元。
不過，自2020年下半年起，受惠於中國經濟環境之整體復蘇之有利因素，與及集團之發動機及相關部件分部、與及汽車零部件及其他工業服務分部之業務量強勁增加所帶動，致集團之業務及盈利表現均獲得顯著改善。
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