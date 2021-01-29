集團表示，2020年上半年經歷受到新冠疫情爆發之嚴重不利影響，期內經營面對重大程度之停產及干擾；並需就生產設施進行必要之健康及安全措施而招致額外成本，導致於截至2020年6月30日止，集團錄得淨虧損2.94億元及股東應佔虧損1.99億元。

不過，自2020年下半年起，受惠於中國經濟環境之整體復蘇之有利因素，與及集團之發動機及相關部件分部、與及汽車零部件及其他工業服務分部之業務量強勁增加所帶動，致集團之業務及盈利表現均獲得顯著改善。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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