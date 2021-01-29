港交所審閱2019年報 關注新冠、醫藥教育及核數師意見披露
文章日期：2021年1月29日 18:19
港交所公布報告，就財政年結日介乎2019年1月至12月的上市公司財報進行審閱，並作出總結。本次報告關注事項之一，為新冠疫情相關披露。港交所總結認為，大多數公司能夠定性披露營運影響，部分能夠量化財務影響。此外，港交所亦就醫藥、教育兩行業的監管變更進行檢查，惟該所發現，有很大部分上市公司未有討論重大監管變更。
港交所本次亦關注遭到核數師發出非「無保留意見」的2019年財報，涉及133名上市公司。該所指出，大多數公司獲得非「無保留意見」，主要是因為核數師認為上市公司持續經營能力存在重大不確定性，而多數公司將其歸咎於近期的宏觀環境，如中美貿易戰、新冠疫情等。港交所指出，公司須檢討流動資金及財務資源，儘早制訂行動計畫。
新股方面，港交所審閱2018年、2019年上市的共計371家新上市公司，尤其針對「殼股」特質進行審查。結果顯示，有16名新上市公司進行了一項或多項重大公司變動，包括出售控制性權益、進行重大新業務收購事項等。此外，2名新上市人似乎規避上市規定，其中一間公司上市不久，控股股東便注入龐大業務，最終被裁定為「極端交易」；另一間公司上市後則擬收購一項業務，而此項業務早前曾擬進行IPO，最終因引起關注，交易遭到終止。
此外，新股中約有三分之一上市後的業績與提交上市申請時的盈利預測大致相符，而有三分之二業績大幅偏離當初提交的盈利預測。港交所表示，審閱解釋及情況後，認為並無違反《上市規則》，但有部分個案仍在審閱中。有44名新股上市後不久違反《上市規則》，情況與去年相若。
港交所上市主管陳翊庭表示，對整體審閱結果感到滿意，樂見上市公司在編備年報時，遵守《上市規則》的比率非常高。她表示，鼓勵發行人依循相關指引以作參考，進一步提高年報披露水平和對股東的透明度，從而促進市場公平有序及訊息靈通。她建議，發行人將來編備年報時，應特別注意本次報告中所提出的觀察要點。
今年港交所首次應用人工智能（AI）技術審閱年報，包括機器學習、模式識別（pattern recognition）及自然語言處理（NLP）等AI技術。該所公布，其AI模型檢查了約30萬條披露紀錄，而審查結果顯示99%項目都合規。不過，部分常見遺漏資料包括退休金計劃、五大客戶及供應商、附屬公司、資本負債比以及薪酬最高的5名人士詳情。
記者：馬迪帆
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