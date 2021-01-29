集團指出，由於上述的檢討，故集團在中期財務報表上作出若干非經營性重新計量、減值及撥備，當中包括董事會決定集團的一項投資重新分類為待售資產，並基於其公平值而得出的重新計量虧損；分佔一家集團投資的合營企業的資產減值及預期信貸虧損撥備，類似減值及撥備亦曾於截至2020年6月底的財年作出；以及公司於2021年1月12日公告有關出售事項而產生相關的虧損。

但集團強調，即使有上述預期的非經營性重新計量、減值及撥備，其業務基礎及流動資金仍然堅實穩固，乃基於中期應佔經營溢利按年的預期增長、現時的現金狀況，以及其有逾180億元的備用已承諾銀行信貸額。另外，公司預期將維持其現時的可持續及漸進的股息政策。新創建的中期業績預期將在今年2月底前公佈。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

電盈中標積金易平台合約

確認遭申請破產 海航：將配合法院司法審查

彭博社：中國以信託方式剝離海航非航空資產

散戶大鱷決戰 WSB概念股盤前全升 GME漲逾一倍

匯豐：歡迎延長「預先批核還息不還本」計劃 將積極配合

本港去年12月存款總額跌0.9%

中石油盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元

金管局：再度延長貿易融資貸款還款期90天

奧園健康月內第三次人事變動 陳志斌辭任非執董

澳門博彩中介人就職人數按年大減逾1萬人 中介人數目創新低

恒大物業15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米