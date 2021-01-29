新創建：盈警 中期純利跌55%至65%
文章日期：2021年1月29日 17:56
新創建（0659）公布，預期截至2020年底的中期經營溢利將按年有超過40%的增長，但由於集團的策略及新型疫情下的市況影響，對若干非控權業務及投資進行了檢討與評估，料因該等影響，中期股東應佔溢利將按年大跌55%至65%。股份今日跌1.71%，收報7.48元。
集團指出，由於上述的檢討，故集團在中期財務報表上作出若干非經營性重新計量、減值及撥備，當中包括董事會決定集團的一項投資重新分類為待售資產，並基於其公平值而得出的重新計量虧損；分佔一家集團投資的合營企業的資產減值及預期信貸虧損撥備，類似減值及撥備亦曾於截至2020年6月底的財年作出；以及公司於2021年1月12日公告有關出售事項而產生相關的虧損。
但集團強調，即使有上述預期的非經營性重新計量、減值及撥備，其業務基礎及流動資金仍然堅實穩固，乃基於中期應佔經營溢利按年的預期增長、現時的現金狀況，以及其有逾180億元的備用已承諾銀行信貸額。另外，公司預期將維持其現時的可持續及漸進的股息政策。新創建的中期業績預期將在今年2月底前公佈。
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