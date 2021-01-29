電盈中標積金易平台合約
文章日期：2021年1月29日 17:44
積金局今（29日）宣布，向電訊盈科（0008）批出設計、構建和營運「積金易（eMPF）」平台合約，合約期包括實施期兩年及營運／保養期七年，並可延長一至三年。積金易平台的開發工作現正按原定的實施時間表進行，預計最快於2022年底前建成。受託人由2023年起按序分批過渡至平台後，平台會在2025年左右全面運作。
當局指，為使積金易平台得以暢順推出和運作，局方將進一步提交法例修訂，以指定積金易平台作為強積金制度計劃行政工作程序的共同平台，並界定政府、積金局、公司和受託人各自的角色、職能、權力和責任。有關修訂亦會反映在推行積金易平台後，工作流程將會變得精簡，受託人的監管負擔也可減少。現時的目標是在2021年第二季向立法會提交立法建議。
翻查資料，是次電訊盈科伙拍新加坡互聯網投資產品分銷平台公司奕豐集團合資投標。早前有報道指，若電盈能奪得項目，未來10年收益可望顯著提升近一成外，更可鞏固公司的本地金融科技龍頭地位。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道