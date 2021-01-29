當局指，為使積金易平台得以暢順推出和運作，局方將進一步提交法例修訂，以指定積金易平台作為強積金制度計劃行政工作程序的共同平台，並界定政府、積金局、公司和受託人各自的角色、職能、權力和責任。有關修訂亦會反映在推行積金易平台後，工作流程將會變得精簡，受託人的監管負擔也可減少。現時的目標是在2021年第二季向立法會提交立法建議。

翻查資料，是次電訊盈科伙拍新加坡互聯網投資產品分銷平台公司奕豐集團合資投標。早前有報道指，若電盈能奪得項目，未來10年收益可望顯著提升近一成外，更可鞏固公司的本地金融科技龍頭地位。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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