確認遭申請破產 海航：將配合法院司法審查
文章日期：2021年1月29日 17:39
曾在香港資本及地產市場叱咤一時的海航集團今日公布，將破產重整。海航集團於微信官方號發聲明指，在今日（1月29日）收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，相關債權人因集團不能清償到期債務，申請法院對其破產重整。
海航指，將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。
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