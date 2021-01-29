曾在香港資本及地產市場叱咤一時的海航集團今日公布，將破產重整。海航集團於微信官方號發聲明指，在今日（1月29日）收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，相關債權人因集團不能清償到期債務，申請法院對其破產重整。