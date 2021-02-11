散戶大鱷決戰 WSB概念股盤前全升 GME漲逾一倍
文章日期：2021年1月29日 17:30
美國散戶與沽空機構硬碰硬，今天（29日）被散戶視為「遊戲正式開始」，一眾WSB概念股收復昨天失地，盤前股價全線向上。當中以GameStop（GME）升幅最凌厲，盤前高見480美元，升幅逾100%。AMC Entertainment（AMC）亦急升五成半，盤前股價維持13美元以上。
至於另外6隻股份盤前表現，黑莓（BB）升近兩成、萬能衛浴（BBBY）升近一成半、Express Inc（EXPR）及Naked Brand（NAKD）升近四成、Koss Corp（KOSS）急漲近九成、Nokia（NOK）僅升約3%。
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