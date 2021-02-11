至於另外6隻股份盤前表現，黑莓（BB）升近兩成、萬能衛浴（BBBY）升近一成半、Express Inc（EXPR）及Naked Brand（NAKD）升近四成、Koss Corp（KOSS）急漲近九成、Nokia（NOK）僅升約3%。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

散戶大鱷決戰 WSB概念股盤前全升 GME漲逾一倍

匯豐：歡迎延長「預先批核還息不還本」計劃 將積極配合

本港去年12月存款總額跌0.9%

中石油盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元

金管局：再度延長貿易融資貸款還款期90天

奧園健康月內第三次人事變動 陳志斌辭任非執董

澳門博彩中介人就職人數按年大減逾1萬人 中介人數目創新低

恒大物業15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米

兗煤去年商品煤銷量增15%

會計師公會：反對提升主板盈利門檻 建議似歧視中小企

12月新批貸款按月升3.4%至384億元 負資產住宅按揭貸款按季少14宗

中國金融機構去年貸款增12.8%

香港：第四季GDP按年跌3%差過預期 全年跌6.1% 料明年回復增長

小鵬召回1.3萬部電動車

恒指跌267點失守20天線 見近3個月最長跌浪 4天累跌1875點

「新興市場之父」麥樸思：不支持監管機構對散戶採取監管行動

擬效仿08年「挾淡倉」案 富途散戶籲32857美元賣Gamestop