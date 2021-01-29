匯豐：歡迎延長「預先批核還息不還本」計劃 將積極配合
文章日期：2021年1月29日 17:25
金管局公布延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期，匯豐回應指，將積極配合。
匯豐發言人表示，匯豐歡迎延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期，以及支持運輸業客戶的措施。會作出積極配合，並繼續因應客戶的情況提供協助。
匯豐由去年至今，已先後透過多項紓困措施，協助不同規模及行業的企業渡過難關。截至2020年底，批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾2,300億元貸款金額。
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