上月本港人民幣存款則上升0.5%，於12月底為7216億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為5358億元人民幣，而11月份的數字為5263億元人民幣。

12月份貸款與墊款總額下跌0.4%，其中在香港使用的貸款，包括貿易融資沒有明顯變動，香港境外使用的貸款則較上月下跌1.5%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，令港元貸存比率由11月底的82.7%，上升至12月底的83.5%。

2020年第四季在香港使用的貸款，包括貿易融資繼上季上升4.7%後，錄得5.3%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第四季的跌幅主要由對證券經紀的貸款帶動。

12月份港元貨幣供應量M2及M3按月同時下跌0.3%，與去年同期比較則上升6.5%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較11月底下跌1.0%，與去年同期比較則上升28.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份皆下跌0.8%，與去年同期比較則上升5.8%。

金管局表示，按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

中石油盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元

金管局：再度延長貿易融資貸款還款期90天

奧園健康月內第三次人事變動 陳志斌辭任非執董

澳門博彩中介人就職人數按年大減逾1萬人 中介人數目創新低

恒大物業15億收購物管公司 在管面積將超3.8億平方米

兗煤去年商品煤銷量增15%

會計師公會：反對提升主板盈利門檻 建議似歧視中小企

12月新批貸款按月升3.4%至384億元 負資產住宅按揭貸款按季少14宗

中國金融機構去年貸款增12.8%

香港：第四季GDP按年跌3%差過預期 全年跌6.1% 料明年回復增長

小鵬召回1.3萬部電動車

恒指跌267點失守20天線 見近3個月最長跌浪 4天累跌1875點

「新興市場之父」麥樸思：不支持監管機構對散戶採取監管行動

擬效仿08年「挾淡倉」案 富途散戶籲32857美元賣Gamestop

人行：調高SLF傳言不實 已向公安報案

GameStop ETF比重還原法 有機會出現嚴重追蹤誤差

昨夜禁買股 富途現宣布恢復GameStop買賣