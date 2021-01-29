本港去年12月存款總額跌0.9%
文章日期：2021年1月29日 17:22
金管局發表12月貨幣統計數字，銀行存款總額下跌0.9%，其中港元存款及外幣存款分別下跌0.4%及1.4%。金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動多少等，因此存款按月出現波動屬正常現象。根據最新數據，存款總額於2021年1月份首三周有所回升。
上月本港人民幣存款則上升0.5%，於12月底為7216億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為5358億元人民幣，而11月份的數字為5263億元人民幣。
12月份貸款與墊款總額下跌0.4%，其中在香港使用的貸款，包括貿易融資沒有明顯變動，香港境外使用的貸款則較上月下跌1.5%。由於港元存款下跌而港元貸款上升，令港元貸存比率由11月底的82.7%，上升至12月底的83.5%。
2020年第四季在香港使用的貸款，包括貿易融資繼上季上升4.7%後，錄得5.3%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第四季的跌幅主要由對證券經紀的貸款帶動。
12月份港元貨幣供應量M2及M3按月同時下跌0.3%，與去年同期比較則上升6.5%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較11月底下跌1.0%，與去年同期比較則上升28.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份皆下跌0.8%，與去年同期比較則上升5.8%。
金管局表示，按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
12月新批貸款按月升3.4%至384億元 負資產住宅按揭貸款按季少14宗
香港：第四季GDP按年跌3%差過預期 全年跌6.1% 料明年回復增長
恒指跌267點失守20天線 見近3個月最長跌浪 4天累跌1875點
擬效仿08年「挾淡倉」案 富途散戶籲32857美元賣Gamestop