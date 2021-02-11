中石油盈警去年純利跌最多63% 僅賺169億元
文章日期：2021年1月29日 17:18
中石油（0857）收市後發盈警，預計去年純利按年減少55%至63%，以2019年錄得456.77億元（人民幣，下同）計，去年中石油純利或只有169億元至205.55億元。扣除非經常性損益的淨利潤則預計會出現195.15億元至235.15億元虧損，2019年同期為賺534.85億元。
中石油指，純利下滑的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，油價大幅下降，成品油銷量大幅減少，汽油、柴油銷量按年減少10%到20%。受油價大幅下降影響，公司需要計提油氣資產減值準備。
此外，去年完成與國家石油天然氣管網集團的管道資產重組交易，產生稅後淨收益320億元左右。而隨著國內疫情得到有效控制，公司經營業績自 去年6月已扭虧為盈，逐季向好。
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