金管局：再度延長貿易融資貸款還款期90天
文章日期：2021年1月29日 17:14
金管局聯同銀行業業界宣布，再度延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天，有需要的企業客戶可再獲延長貿易融資貸款還款期，而合資格企業客戶在2020年11月至2021年1月底新取用的貿易融資貸款，同樣可以獲延長90天。如屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。
「預先批核還息不還本」計劃在去年5月推出，計劃涵蓋的貿易融資貸款先後在去年5月、8月和11月各展期90天，部分貸款將於於2月開始陸續到期，鑑於疫情反覆，經濟活動持續受到影響，部分客戶資金周轉仍然困難，因此金管局和銀行業界組成的「銀行業中小企貸款協調機制」同意延期。
金管局指，考慮到貿易融資屬短期性質，相關貿易交易大部份已完成交付，為平衡客戶的特殊情況和銀行風險管理的需要，協調機制同意，如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起累積展期270天或以上，銀行可採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，銀行可按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排，如分期攤還相關貸款，協助客戶渡過難關。
此外，金管局與銀行業界亦討論運輸業客戶面對的困難，以及銀行可以提供的協助。就小巴業界反映16座小巴升級至19座小巴尋求新融資時遇到困難，協調機制同意銀行在處理小巴經營者升級至19座小巴的再融資申請時，會提供更大彈性。金管局也再次釐清在不違反審慎風險管理原則下，銀行無需硬性遵從85%貸款比率上限的規定，但相關新批貸款用途應限於購置新車。
另外，就的士小巴及其他非專營巴士新造貸款，與會銀行表示會積極研究在未來兩年暫時延長新批的士小巴貸款的年期上限至30年，及延長非專營巴士貸款的年期上限至10年，並會在符合審慎風險管理原則下，以不同方案減輕車主的還款負擔。與會銀行也同意，會按「預先批核還息不還本」計劃的原則，處理以個人名義敘造的的士小巴及商用汽車貸款的還息不還本及展期要求。
金管局會繼續透過協調機制與銀行和工商界保持溝通，盡快就「預先批核還息不還本」計劃4月底到期的後續安排作出決定。
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