阮永曦目前為母企中國奧園（3883）的總裁助理及戰略投資中心總經理，負責中國奧園的投資戰略制定、宏觀政策研究及資本市場運作。他曾於內房股中國恒大（3333）擔任助理首席財務官，花樣年（1777）任財務部總經理等。

在今年1月7日，集團公布苗思華辭任執董，並委任於中國奧園旗下奧買家電子商務及奧園科技任高管的鄭煒為執董。其後在1月27日蘇波亦辭任總裁一職，但留任為執行總裁，負責管理集團大健康業務的日常營運，並同時再委任鄭煒為總裁，負責統籌集團的全面管理及營運。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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