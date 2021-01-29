奧園健康月內第三次人事變動 陳志斌辭任非執董
文章日期：2021年1月29日 17:14
物管股奧園健康（3662）本月出現第三次人事變動。公司公布，陳志斌因其他工作承擔而辭任非執董，即日生效。公司改為委任阮永曦為非執董。
阮永曦目前為母企中國奧園（3883）的總裁助理及戰略投資中心總經理，負責中國奧園的投資戰略制定、宏觀政策研究及資本市場運作。他曾於內房股中國恒大（3333）擔任助理首席財務官，花樣年（1777）任財務部總經理等。
在今年1月7日，集團公布苗思華辭任執董，並委任於中國奧園旗下奧買家電子商務及奧園科技任高管的鄭煒為執董。其後在1月27日蘇波亦辭任總裁一職，但留任為執行總裁，負責管理集團大健康業務的日常營運，並同時再委任鄭煒為總裁，負責統籌集團的全面管理及營運。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
12月新批貸款按月升3.4%至384億元 負資產住宅按揭貸款按季少14宗
香港：第四季GDP按年跌3%差過預期 全年跌6.1% 料明年回復增長
恒指跌267點失守20天線 見近3個月最長跌浪 4天累跌1875點