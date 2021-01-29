集團指，寧波市雅太酒店物業服務現時在管面積超過8,000萬平方米，在完成收購後，集團的整體在管面積將突破3.8億平方米，有助於進一步提升市場佔有率，鞏固規模優勢、行業地位及市場競爭力。

據公告，寧波市雅太酒店物業服務在浙江、江蘇、山東、四川 等13個省份39個城市擁有在管項目940個，並涵蓋 住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等業態，服務業主超過200萬人及擁有33個城市公共服務項目等。

恒大物業指，今次代價15億元將分二年五期支付，最遲一期不遲於2023年4月底，並將以公司IPO所得支付。

同時，寧波市雅太酒店物業服務作出盈利及收入保證，於2021及2022年度營業總收入實現20億元及23億元、淨利潤實現1.2億元及1.4億元。如未達標，則恒大物業有權自對價或出讓方可分配利潤中予以扣除營業總收入差額部分20%。

恒大物業早市曾急升近13%，高見17.5元，停牌前報17.18元，升10.84%，成交額高達5.04億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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