公會表示，港交所不應該將中小企一概而論，因市場有大量質素高、市值細的公司，同樣需要融資渠道以促進業績成長。就「殼股」顧慮而言，公會認為，港交所早前已經採取針對性措施以解決問題，未來則應該在個別案例的審批上更為嚴謹，並且加強上市後的執法。

公會續指，若不允許SME赴本港主板上市，多數情況下，GEM板並非可取的替代品，因GEM板交投淡靜，且在貨源歸邊情況下，股價更為波動，有不少基金的章程均不允許其投資於GEM板股份。公會認為，本次的大型改革不應單獨進行，而要有配套的發展策略、對未來清晰的目標，並進行更廣泛的諮詢。

最後，公會指出，並未見到市場上有呼聲要求進行此項改革。而在當下經濟困難、失業率高企的時期，更不應該推行此項新規，因為將會對大量市場專業人士造成影響。公會表示，留意到不少會員關注諮詢，且其他行業專業人士、貿易團體等，均有提出顧慮。

港交所去年11月提出諮詢，建議將主板盈利門檻上調1.5倍至2倍。若上調1.5倍，盈利門檻將提升為往績期內最近一年盈利不少於5000萬元，前兩財年累計盈利不少於7500萬元。若上調2倍，盈利門檻將提升為往績期內最近一年盈利不少於6000萬元，前兩財年累計盈利不少於9000萬元。

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