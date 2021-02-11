12月份新取用按揭貸款額較11月份增加3.7%，至265億元。新批出以銀行同業拆息定價（H按）比例，由11月份的94.6%上升至12月份的95.2%。以最優惠貸款利率定價（P按）佔比，由11月份的2.5%上升至12月份的2.6%。12月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6 %，至15821億元。

12月按揭質素未有惡化，貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。第四季末負資產住宅按揭貸款宗數為185宗，按季減少14宗，主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險貸款，貸款成數一般較高。期末負資產住宅按揭貸款金額，則按季減0.95億元至10.6億元。自2011年第1季起，銀行自並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

香港：第四季GDP按年跌3%差過預期 全年跌6.1% 料明年回復增長

小鵬召回1.3萬部電動車

恒指跌267點失守20天線 見近3個月最長跌浪 4天累跌1875點

「新興市場之父」麥樸思：不支持監管機構對散戶採取監管行動

擬效仿08年「挾淡倉」案 富途散戶籲32857美元賣Gamestop

人行：調高SLF傳言不實 已向公安報案

GameStop ETF比重還原法 有機會出現嚴重追蹤誤差

昨夜禁買股 富途現宣布恢復GameStop買賣

人行：調高SLF傳言不實 已向公安報案

滬指午後跌穿3500點 全周跌3.43%

IFR：快手IPO獲逾140萬人認購涉1.28萬億元 擬上限定價