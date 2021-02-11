12月新批貸款按月升3.4%至384億元 負資產住宅按揭貸款按季少14宗
文章日期：2021年1月29日 16:50
金管局公布2020年12月份的住宅按揭統計調查結果，12月份新申請貸款個案較11月份按月增加0.2%，至11396宗。新批出按揭貸款額較11月份增加3.4%，至384億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加5.4%，至64億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加0.7%，至266億元。涉及轉按交易所批出的貸款，則增加15.8%，至54億元。
12月份新取用按揭貸款額較11月份增加3.7%，至265億元。新批出以銀行同業拆息定價（H按）比例，由11月份的94.6%上升至12月份的95.2%。以最優惠貸款利率定價（P按）佔比，由11月份的2.5%上升至12月份的2.6%。12月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6 %，至15821億元。
12月按揭質素未有惡化，貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。第四季末負資產住宅按揭貸款宗數為185宗，按季減少14宗，主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險貸款，貸款成數一般較高。期末負資產住宅按揭貸款金額，則按季減0.95億元至10.6億元。自2011年第1季起，銀行自並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。
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