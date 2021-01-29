其中，企事業單位貸款平穩增長，本外幣企事業單位貸款餘額110.53萬億元， 按年增12.4%，增速比2020年第三季末多0.1個百分點，比2019年底高1.9個百分點。當中的短期貸款及票據融資餘額41.57萬億元，按年增長 8.2%，增速比2019年底減少0.8個百分點；中長期貸款餘額66.06萬億元，按年增長15.3%，增速比2019年底升3.7個百分點。

工業中長期貸款餘額則按年升20%至11.01萬億元，增速較2019年底升14.2個百分點。服務業中長期貸款餘額45.04萬億元，按年增14.3%，增速升1.3個百分點。房地產業中長期貸款餘額則年增7.8%，增速比2019年底下跌3.6個百分點。

房地產貸款增速呈持續下降之勢，截至2020年底，房地產貸款餘額49.58萬億元，年增11.7%，增速比2019年底減少3.1個百分點，連續29個月回落。全年貸款額增加5.17萬億元，佔同期各項貸款增量的26.1%， 比2019年全年水平低7.9個百分點。

其中的房地產開發貸款餘額11.91萬億元，年增6.1%，增速比2019年底少4個百分點；個人住房貸款餘額34.44萬億元，年增14.6%， 增速比2019年底跌2.1個百分點。

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售價：HK$100

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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