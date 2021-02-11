政府指，第四季跌幅放緩的原因是內部及對外需求均有改善。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支第四季按年實質下跌7.6%，較第三季8.2%的跌幅為小。全年比較，私人消費開支實質下跌10.2%。

政府消費開支方面，繼第三季上升7.1%後，在第四季按年實質上升5.6%。全年實質上升7.8%。

本地固定資本形成總額，第四季按年實質上升2.6%，而第三季則下跌10.9%。全年實質下跌11.6%。

政府發言人表示，香港經濟在第四季繼續復蘇，但受本地第四波疫情影響，復蘇步伐緩慢。貨物出口增強和金融市場暢旺繼續提供支持。根據預先估計數字，四季本地生產總值按年實質下跌3.0%，較第三季3.6%的跌幅稍為收窄。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季反彈2.7%後，在第四季輕微增長0.2%。

全年合計，實質本地生產總值下跌6.1%。由於香港社會已經恢復穩定，因此去年經濟嚴重收縮主要是源自2019冠狀病毒病的衝擊。與消費和旅遊相關行業，如住宿、膳食服務和零售等受疫情重創，其收縮幅度遠超整體經濟。反觀金融市場活動保持暢旺，與貨物進出口相關的活動近期亦明顯加快。因此，要達致全面經濟復蘇，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受控是至關重要。

香港經濟2021年全年合計料會恢復正增長，但上半年的經濟情況將仍具挑戰，復蘇的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。內地經濟勢將進一步增強，料為香港出口提供支持，惟其他主要經濟體的復蘇步伐將視乎當地大規模疫苗接種計劃能否取得成功。中美關係的演變及地緣政治局勢持續緊張亦值得關注。本地方面，本地經濟活動的前景主要取決於本地疫情能有多快受控。政府會密切留意情況，並採取適當的逆周期措施去支持經濟復蘇及紓緩市民的財務負擔。

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