市場監督局指出，是次召回範圍內的車輛，逆變器直流母線電容上連接銅排螺絲的鍍錫端子，因錫須可能會造成高壓直流電正負極間短路，導致逆變器無高壓電供應。當這種情況發生時，如果車輛處於停車狀態，可能無法再次啟動；如果車輛處於行駛狀態，可能導致車輛失去動力，存在安全隱患。小鵬汽車將為召回範圍內的車輛免費更換改進後的逆變器，以消除安全隱患。

小鵬汽車在美股上市，去年未受惠市場追捧電動車公司，股價11月急升2倍。昨日收報50.16美元，上升0.6%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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