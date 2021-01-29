小鵬召回1.3萬部電動車
文章日期：2021年1月29日 16:41
國家市場監督局公布，小鵬汽車日前根據管理條例要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，決定自明日（30日）起，召回2019年3月29日至2020年9月27日生產的部分小鵬G3汽車，共計13399輛。
市場監督局指出，是次召回範圍內的車輛，逆變器直流母線電容上連接銅排螺絲的鍍錫端子，因錫須可能會造成高壓直流電正負極間短路，導致逆變器無高壓電供應。當這種情況發生時，如果車輛處於停車狀態，可能無法再次啟動；如果車輛處於行駛狀態，可能導致車輛失去動力，存在安全隱患。小鵬汽車將為召回範圍內的車輛免費更換改進後的逆變器，以消除安全隱患。
小鵬汽車在美股上市，去年未受惠市場追捧電動車公司，股價11月急升2倍。昨日收報50.16美元，上升0.6%。
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