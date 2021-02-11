恒指跌267點失守20天線 見近3個月最長跌浪 4天累跌1875點
文章日期：2021年1月29日 16:29
恒指高開275點後最多升421點，其後回吐，最低跌291點報28259點，收市跌267點或0.94%，報28283點，失守20天線(28662.92點)。大市連跌4日，累計跌1875.3點，是去10月30日後最長的跌浪。
大市全日成交金額2401億元，較上日減少11%；國指跌125點或1.11%，報11208點。恒生科技指數收報9358點，跌0.16%。
藍籌9隻升，43隻下跌。創科實業（0669）升2.82%，收報116.8元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌4.3%，收報41.15元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）升1.68%，收報109.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；友邦（1299）跌1.42%，收報93.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
北水南下合計淨流入124.61億元，較上日增加21.95%，連續第28日流入，累計流入3452.54億元。南水北上合計淨流入25.33億元人民幣，終止連續3日流出。
三大指數一周表現
恒指本周累跌3.95%或1164點，跌幅是2020年9月25日後最大，當時收市跌幅為4.99%；本周表現最佳的是百威（1876），累升7.86%，其次為港鐵（0066）及金沙中國（1928），分別升3.55%及0.65%。而表現最差的是吉利（0175），累跌11.4%，其次為藥明生物（2269）及中生製藥（1177），分別跌10.05%及9.39%。
國指本周累跌4.01%或468點，跌幅是2020年9月25日後最大，當時收市跌幅為5.11%；本周表現最佳的是郵儲銀行（1658），累升5.12%，其次為招商銀行（3968）及恒安（1044），分別升1.01%及0.45%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌12.58%，其次為融創中國（1918）及吉利（0175），分別跌11.73%及11.4%。
科指本周累跌4.17%或407點，跌幅是2020年9月25日後最大，當時收市跌幅為6.15%；本周表現最佳的是閱文（0772），累升34.79%，其次為眾安在綫（6060）及心動公司（2400），分別升8.51%及7.79%。而表現最差的是微盟（2013），累跌14.03%，其次為阿里健康（0241）及祖龍娛樂（9990），分別跌12.58%及12.17%。
三大指數本月表現
恒指本月累升6.46%；本月表現最佳的是美團（3690），累升30.13%，其次為騰訊（0700）及舜宇（2382），分別升28.46%及25.58%。而表現最差的是小米（1810），累跌10.97%，其次為金沙中國（1928）及碧桂園（2007），分別跌7.63%及7.22%。
國指本月累升7.27%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升45.17%，其次為美團（3690）及中國飛鶴（6186），分別升30.13%及30.04%。而表現最差的是小米（1810），累跌10.97%，其次為碧桂園（2007）及中國燃氣（0384），分別跌7.22%及6.96%。
科指本月累升17.01%；本月表現最佳的是微盟（2013），累升62.9%，其次為心動公司（2400）及中芯（0981），分別升52.7%及45.17%。而表現最差的是易鑫（2858），累跌14.61%，其次為小米（1810）及祖龍娛樂（9990），分別跌10.97%及7.33%。
今日個股表現方面，破頂股僅少數，包括，恒大物業（6666）創上市新高，見17.5元，收報17.18元，升10.84%；心動公司（2400）創上市新高，見70.7元，收報66.35元，升13.61%；九毛九（9922）創上市新高，見30.25元，收報28.4元，升5.19%；信利國際（0732）創52周高，見1.58元，收報1.37元，跌9.27%；艾伯科技（2708）創52周高，見3.2元，收報3.1元，升5.08%；自動系統（0771）創52周高，見2.21元，收報2.04元，升8.51%。
今日個股表現
康希諾（6185）發盈警，料去年虧損擴大至超過4億元。收市報252.4元，升6.3%。
物管股合景悠活（3913）寶龍商業（9909）雙雙發盈喜。合景悠活收市報8.17元，升1.23%。寶龍商業收市報23.15元，升4.27%。
洛陽玻璃（1108）料去年淨利潤按年最多增逾5倍。收市報8.17元，升9.6%。
雲鋒基金減持阿里健康（0241）套現38億元。收市報24.3元，跌0.81%。
廣深鐵路（0525）發盈警 料去年由盈轉虧 最多蝕6億人幣。收市報1.4元，跌2.09%。
保誠（2378）擬集資最多232億港元 今年第二季分拆美國業務。收市報129.5元，跌7.16%。
赤子城（9911）料去年收入按年增1.5至2.5倍。收市報2.76元，跌5.74%。
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