麥樸思表示，很明顯地不應該採取任何監管行動，監管機構唯一應該做的是確保交易的公平公正，以及交易是否有效地執行。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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