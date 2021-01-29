「新興市場之父」麥樸思：不支持監管機構對散戶採取監管行動
文章日期：2021年1月29日 16:00
Gamestop事件持續，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）w回覆彭博電郵查詢時表示，不支持監管機構對零售散戶採取監管行動。
麥樸思表示，很明顯地不應該採取任何監管行動，監管機構唯一應該做的是確保交易的公平公正，以及交易是否有效地執行。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
擬效仿08年「挾淡倉」案 富途散戶籲32857美元賣Gamestop
IFR：快手IPO獲逾140萬人認購涉1.28萬億元 擬上限定價
Facebook將討論股票買賣群組羅賓漢下架 群組涉約15.7萬人