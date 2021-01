於富途討論區,有用戶引述外國Reddit論壇言論,指應設定賣出價32857美元。根據Reddit原帖,該名用戶提出,於2008年汽車股VolksWagen股份出現了著名「挾淡倉」(short squeeze)案例,對衝基金沽空失敗,而空倉比例多於市場上流通股份,基金因此不問價大舉入市買入股份,VolksWagen股份曾升5倍,並一度成為世界最大市值公司。

Reddit用戶提出,若要讓Gamestop創造歷史,成為最大市值公司,即超越蘋果的2.3萬億美元市值,根據現時Gamestop流通的約7000萬股,每股便要有32857美元的股價。

雖然股價明顯偏離估值,但美、港散戶普遍認為,事件已上升到散戶與大鱷之爭的層面,因此於討論區多數留言表示願意跟隨。富途有用戶表示,「要見證歷史」、「機構投資者引發的怒氣已經擴散到全球散戶」,更有人稱,「if we burn, you burn with us」。

富途今日下午3時於Twitter公布,將恢復Gamestop美股交易。

