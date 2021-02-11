昨晚多間券商聯手限制GameStop交易，只能賣不能買，令AMC院線（AMC）、黑莓（BB）等曾一度下跌40-50%，惟之後有股票交易平台轉軚，容許客戶對GameStop、AMC等股價急飈的股份進行有限度買入，相關股份盤後曾轉升。惠峰國際發展董事張玉峰表示，在環球金融體系上出現只能賣不能買的情況，實屬罕見。現時更有投資者以券商限制GameStop交易提出訴訟，事實上，這次GameStop事件已經升溫至嚴重級別，市場都非常關注SEC會如何處理，以及券商作出限制GameStop交易決定的原因，張玉峰認為，縱使這次股價曾暴升，但券商的決定對投資者並不公平，應由SEC調查是否涉及人為操縱，不應由券商出手干預。