本地券商富途昨夜亦限制買入GameStop，引發香港散戶不滿。富途昨夜於Twitter回應，自身並沒有暫停GameStop的股份交易，而是上游券商（executing broker）盈透拒絕接受訂單。不過，盈透昨夜除限制GameStop外，亦限制Reddit用戶愛股AMC院線、黑莓（BlackBerry）及Nokia，但富途未跟隨類似要求。

盈透主席Thomas Peterffy今日則於CNBC節目上表示，禁止部分投機交易是為了保護市場及結算所，並未受到外界壓力。Peterffy表示，券商位於用戶與結算所之間，擔憂結算所的工作。他又譴責，炒高GameStop的行為是「非法」、「造市」。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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