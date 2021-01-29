昨夜禁買股 富途現宣布恢復GameStop買賣
文章日期：2021年1月29日 15:20
GameStop股份今晚勢成美股焦點。富途今日下午3時於Twitter發文表示，將恢復GameStop交易。昨夜多家美股券商禁止買入公司股份，僅允許平倉，包括羅賓漢（Robinhood）、盈透（Interactive Brokers）等，遭到美國散戶猛烈抨擊。此外，盈透亦提高了孖展交易的按金要求，長倉需要1倍按金，沽空則要3倍孖展按金。
本地券商富途昨夜亦限制買入GameStop，引發香港散戶不滿。富途昨夜於Twitter回應，自身並沒有暫停GameStop的股份交易，而是上游券商（executing broker）盈透拒絕接受訂單。不過，盈透昨夜除限制GameStop外，亦限制Reddit用戶愛股AMC院線、黑莓（BlackBerry）及Nokia，但富途未跟隨類似要求。
盈透主席Thomas Peterffy今日則於CNBC節目上表示，禁止部分投機交易是為了保護市場及結算所，並未受到外界壓力。Peterffy表示，券商位於用戶與結算所之間，擔憂結算所的工作。他又譴責，炒高GameStop的行為是「非法」、「造市」。
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