人行：調高SLF傳言不實 已向公安報案
文章日期：2021年1月29日 15:40
銀行間隔夜回購加權平均利率創近六年高，曾升穿隔夜常備借貸便利操作(SLF)，市場出現調高SLF的傳言。人行回覆彭博社查詢指，注意到了有關常備借貸便利（SLF）利率提高的傳言，這一傳言完全不屬實，並已就此事向公安機關報案。
人行周五淨投放980億元人民幣，但反映市場流動性供求情況的銀行間隔夜回購加權平均利率曾高見3.28厘以上，升穿被視為利率走廊上限的隔夜常備借貸便利操作(SLF)利率的3.05厘。
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