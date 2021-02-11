人行周五淨投放980億元人民幣，但反映市場流動性供求情況的銀行間隔夜回購加權平均利率曾高見3.28厘以上，升穿被視為利率走廊上限的隔夜常備借貸便利操作(SLF)利率的3.05厘。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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