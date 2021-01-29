恒大物業：突申請午市停牌 暫未悉原因
文章日期：2021年1月29日 12:49
恒大物業（6666）突申請午市停牌，暫未悉原因。股份今早急升近13%，高見17.5元，為上市後新高，市值亦衝至超過1857億元。股份停牌前報17.18元，升10.84%，成交額高達5.04億元。
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時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
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