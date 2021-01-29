富途限制GameStop交易 馬斯克撑國會調查
文章日期：2021年1月29日 12:39
多間券商暫停GameStop交易，其中亦包括騰訊（0700）投資的富途證券。
富途周四在聲明中表示，由於「上游限制」，禁止GameStop Corp.和AMC Entertainment Holdings Inc.兩隻股票上建立新頭寸，但客戶仍可以出售現有持股。並提醒用戶在交易此類股票時「謹慎行事」。
不過，並非所有人都讚成有關券商禁止買入的行為，一些海外券商繼續則依然允許交易GameStop，如韓國的Korea Investment & Securities Co.、NH Investment & Securities Co.、未來資產大宇等。
美國國會兩黨議員亦要求啟動調查，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦在Twitter上表示支持。
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