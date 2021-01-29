集團表示，進入本財政年度下半年，汽車、3C、工程機械、自動化 等國內製造業整體的設備需求更加活躍，以致集團獲得的訂單迅速增長。來自國內市場的旺盛需求是其銷售收入及盈利增加的主要來源。海外市場亦是自本財政年度開始，受新冠疫情等因素影響，仍處於調整階段，海外市場的銷售仍未恢復到正常水準。

惟集團指，由於有國內新冠疫情或會出現變化的可能性及海外市場的不確定性等因素存在，集團在未來的財務表現是否能夠維持高增長，仍存在不確定性。但不論市場形勢如何變化，公司將繼續努力提高生產效率，降低成本及完善產品線，以此拓闊數控高精密機床之用途及進一步擴大銷售網路，以增加其銷售額。

津上精密機床今日早市跌1.48%，報8.01元，高低位分別為8.6元及7.91元。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

四環：投資邁步機器人2.65% 半日升12%

赤子城擬拓電商業務開源

恒指20天線爭持 半日升101點 物管股向上

商務部：中國已成為全球第二大消費市場 料幾年後超過美國

滬深三大指數高收 滬指3500點得而復失

人行逆回購1000億元 單日淨投放980億元