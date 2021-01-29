津上精密機床預計9個月盈利倍增
文章日期：2021年1月29日 12:37
津上精密機床（1651）公布截至2020年12底的九個月溢利將較按年增加約100%。公司指，自截至2021年三月底的財年期初以來，中國國內製造業開始復甦，與上個財政年度比較，集團的銷售收入開始逐步好轉。
集團表示，進入本財政年度下半年，汽車、3C、工程機械、自動化 等國內製造業整體的設備需求更加活躍，以致集團獲得的訂單迅速增長。來自國內市場的旺盛需求是其銷售收入及盈利增加的主要來源。海外市場亦是自本財政年度開始，受新冠疫情等因素影響，仍處於調整階段，海外市場的銷售仍未恢復到正常水準。
惟集團指，由於有國內新冠疫情或會出現變化的可能性及海外市場的不確定性等因素存在，集團在未來的財務表現是否能夠維持高增長，仍存在不確定性。但不論市場形勢如何變化，公司將繼續努力提高生產效率，降低成本及完善產品線，以此拓闊數控高精密機床之用途及進一步擴大銷售網路，以增加其銷售額。
津上精密機床今日早市跌1.48%，報8.01元，高低位分別為8.6元及7.91元。
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