邁步機器人用於腦卒中導致下肢運動障礙的患者康復訓練的下肢外骨胳康復機器人已完成臨床試驗，預計將於2021年上半年獲得II類醫療器械註冊證。

公司指，這是繼馬來酸桂哌齊特注射液（克林澳®）獲批用於治療急性缺血性腦卒中新適應症後，集團圍繞腦卒中治療產業鏈展開的又一戰略佈局。集團與邁步機器人將在腦卒中康復治療的藥械聯用、渠道整合等方面展開合作。

四環半日報1.94元，升12.7%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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