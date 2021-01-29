資料顯示，公司去年平均月活躍用戶達1151萬，累計遊戲用戶數達1.52億。李平稱，在過去一年當中，公司的產品增長非常可觀。另公司集中發展人口結構相對年輕的中東、北非等地區，加上積極拓展歐美、南韓等成熟且高競爭市場，預計這些市場可以為集團的月活躍用戶人數（MAU）及收入帶來增長。

有指歐美國家圍堵中資企業，李平表示一直密切關注情況，同時進行健康的合作規範，積極融入當地；公司亦一直尊重當地用戶私隱，符合當地法律要求。另公司的社交平台產品主要集中於「一帶一路」沿線的國家，跟中國有良好關係； 而隨著美國新總統拜登上台，預計將對於出海的歐美市場帶來更寬鬆的環境，故認為公司已做好佈局及調整規範，整體風險可控。

李平透露，公司整體現金流情況良好，未來將視乎需要，不排除在合適時候進行融資、配股等操作。公司亦會繼續關注更多良好產品，不排除以投資或收購方式拓展更多社交產品。

赤子城昨天收市後發公告，預料去年總收入按年增長最多2.5倍至13.5億元人民幣。消息動帶該股今早抽升13.4%至3.05元，升幅現收窄至3.83%，報2.71元。

記者：蔡穎霖