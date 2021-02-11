恒指20天線爭持 半日升101點 物管股向上
文章日期：2021年1月29日 12:11
恒指今早高開275點後，最多曾升421點，但其後升幅收窄至最低僅升24點。恒指於20天線(28681.34點)爭持，半日升101點或0.35%，報28652點，低於20天線。半日成交金額1203億元；國指升53點或0.47%，報11387點。恒生科技指數收報9539點，升1.77%。
藍籌13隻升，39隻下跌。安踏（2020）升4.54%，收報131.3元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌4.06%，收報55.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.6%，收報705.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻107點；阿里巴巴（9988）跌2.07%，收報246.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。
北水南下合計淨流入84.96億元，南水北上合計淨流入35.34億元人民幣，終止連續3日流出。
FF據報與吉利及國內一線城市組合資公司 地方政府將提供2000畝用地。吉利（0175）收報28.95元，跌1.86%。
康希諾（6185）發盈警，料去年虧損擴大至超過4億元。收報248.2元，升4.55%。
物管股合景悠活（3913）寶龍商業（9909）雙雙發盈喜。合景悠活半日收報8.25元，升2.23%。寶龍商業半日收報23.4元，升5.4%。
其他物管股亦向上，恒大物業（6666）創上市新高，見17.5元，收報17.18元，升10.84%；新城悅（1755）收報21.15元，升4.19%；雅生活服務（3319）收報34.3元，升4.41%；
碧桂園服務（6098）收報65元，升4.92%；永升生活服務（1995）收報22.7元，升5.58%；華潤萬象（1209）收報41.2元，升4.3%。
洛陽玻璃（1108）料去年淨利潤按年最多增逾5倍。半日收報8.21元，升10.2%。
雲鋒基金減持阿里健康（0241）套現38億元。半日收報24.95元，升1.83%。
廣深鐵路（0525）發盈警 料去年由盈轉虧 最多蝕6億人幣。半日收報1.42元，跌0.69%。
保誠（2378）擬集資最多232億港元 今年第二季分拆美國業務。半日收報131.2元，跌5.95%。
赤子城（9911）料去年收入按年增1.5至2.5倍。半日收報2.71元，升3.8%。
破頂股包括，心動公司（2400）創上市新高，見70.7元，收報67.9元，升16.27%；九毛九（9922）創上市新高，見30.25元，收報29.85元，升10.56%；信利國際（0732）創52周高，見1.58元，收報1.45元，跌3.97%；艾伯科技（2708）創52周高，見3.2元，收報3.08元，升4.41%。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
FF據報與吉利及國內一線城市組合資公司 地方政府將提供2000畝用地
Robinhood轉軚容許有限度交易 GameStop盤後彈50%
限制GameStop交易 Robinhood CEO稱是法規下對客戶最佳做法
蘋果CEO庫克批社媒充斥虛假及暴力訊息 市場料與fb爭拗加劇