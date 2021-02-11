恒指今早高開275點後，最多曾升421點，但其後升幅收窄至最低僅升24點。恒指於20天線(28681.34點)爭持，半日升101點或0.35%，報28652點，低於20天線。半日成交金額1203億元；國指升53點或0.47%，報11387點。恒生科技指數收報9539點，升1.77%。