商務部：中國已成為全球第二大消費市場 料幾年後超過美國
文章日期：2021年1月29日 12:01
中國商務部副部長錢克明指，中國已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年會超過美國。
中國2020年經濟增長2.3%，GDP達到101.6萬億元人民幣，位居世界第二，佔世界經濟的比重預計達17%左右。
中國人均GDP已連續兩年超過1萬美元。去年社會消費品零售總額39.2萬億元人民幣，最終消費佔GDP比重54.3%。
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