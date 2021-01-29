中國2020年經濟增長2.3%，GDP達到101.6萬億元人民幣，位居世界第二，佔世界經濟的比重預計達17%左右。

中國人均GDP已連續兩年超過1萬美元。去年社會消費品零售總額39.2萬​​億元人民幣，最終消費佔GDP比重54.3%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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