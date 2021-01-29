滬深三大指數高收 滬指3500點失而復得
文章日期：2021年1月29日 11:33
內地股市半日高收。滬指一度跌穿3500點，惟之後回穩向上，收報3513點，升8點或0.23%，成交額2520億元人民幣（下同）。
深證成指反覆，最高見15096點，惟之後升幅收窄，失守15000點，收報14988點，升75點或0.5%，成交額3161億元，兩市合共成交額5681億元。
創板指未能穩守3100點，收報3177點，升16點或0.51%。
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