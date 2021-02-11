雖然在臨近春節前大量「抽水」，但人行旗下《金融時報》今日引述中國銀行研究院研究員李義舉稱，短期從流動性來看，公開市場操作在春節前或將加大資金投放量以應對需求。

李義舉表示，流動性需求上升背後，一是1月份為企業繳稅期，企業繳稅將增加財政存款；二是1月份是銀行傳統的信貸集中投放時期，疊加中國經濟正處於疫情影響後的快速恢復時期，企業信貸需求較為旺盛；三是春節將近，未來一段時間居民現金需求量也會逐步增加，以滿足消費或支付需求。

不過與去年同期相比，今年節前流動性需求有所下降，主要是2021年並未提前下達地方債額度，1月份債券供給下降，減低了市場流動性的需求。另外，由於疫情反覆的影響，大量居民將就地過節，這將降低居民提款需求。

文章亦引述光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，人行將根據市場情況進行預調微調，結合往年經驗，尤其是臨近月底和春節，將通過公開市場操作投放流動性，保持資金面平穩無虞。

另外，人行表示，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日將進行今年第一期50億元央行票據互換（CBS）操作，期限3個月，費率依然保持在0.1厘不變。