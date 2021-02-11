港元現報7.7525元升值2點子，曾貶值最多6點子，報7.7533元，亦曾升值最多4點子，報7.7523元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.11點子至0.23107%；1星期HIBOR升10.46點子至0.21214%；2星期HIBOR升6.46點子至0.17821%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.25點子至0.2425%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.47125%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.62589%。

美元指數現報90.745升值0.098點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.12075%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0227%，連續4日擴闊，利差是2021年1月01日後最高，當日差距為0.0359%

對上一次連續4日擴闊，是2020年12月17日，當日利差報0.1277%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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