港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升5日 見今年新高
文章日期：2021年1月29日 11:18
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，對上一次連升5日是2020年12月01日。港元1個月期HIBOR升1.17點子至0.15691%，是2020年12月31日後最高，當日報0.17982%。
港元現報7.7525元升值2點子，曾貶值最多6點子，報7.7533元，亦曾升值最多4點子，報7.7523元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.11點子至0.23107%；1星期HIBOR升10.46點子至0.21214%；2星期HIBOR升6.46點子至0.17821%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.25點子至0.2425%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.47125%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.62589%。
美元指數現報90.745升值0.098點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.12075%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0227%，連續4日擴闊，利差是2021年1月01日後最高，當日差距為0.0359%
對上一次連續4日擴闊，是2020年12月17日，當日利差報0.1277%。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
Robinhood轉軚容許有限度交易 GameStop盤後彈50%
限制GameStop交易 Robinhood CEO稱是法規下對客戶最佳做法
蘋果CEO庫克批社媒充斥虛假及暴力訊息 市場料與fb爭拗加劇