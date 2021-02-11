蘋果CEO庫克批社媒充斥虛假及暴力訊息 市場料與fb爭拗加劇
文章日期：2021年1月29日 09:22
蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)批評社交媒體存在兩極分化和錯誤訊息，其言論被視為令蘋果與Facebook之間的矛盾升溫。
庫克在一個討論網絡私隱的研討會上指出，社交媒體收集了太多的個人訊息，並優先考慮發布「陰謀論」和「暴力煽動」的訊息，因為這些訊息吸引力強。他認為，不能對上述情況視而不見。
庫克沒有提到Facebook，惟兩家公司之間一直針鋒相對。蘋果正準備實施隱私通知，許多廣告行業認為此舉將導致某些用戶拒絕使用廣告定位工具。Facebook行政總裁朱克伯格批評蘋果修改iOS私隱設定，將打擊fb業務，蘋果的軟件操作系統亦損害市場競爭。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道