庫克在一個討論網絡私隱的研討會上指出，社交媒體收集了太多的個人訊息，並優先考慮發布「陰謀論」和「暴力煽動」的訊息，因為這些訊息吸引力強。他認為，不能對上述情況視而不見。

庫克沒有提到Facebook，惟兩家公司之間一直針鋒相對。蘋果正準備實施隱私通知，許多廣告行業認為此舉將導致某些用戶拒絕使用廣告定位工具。Facebook行政總裁朱克伯格批評蘋果修改iOS私隱設定，將打擊fb業務，蘋果的軟件操作系統亦損害市場競爭。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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