Robinhood 早前發聲明指，「作為一家券商，我們有許多財務要求，包括美國證券交易委員會的淨資本要求和清算所存款要求」，「其中一些要求會因市場波動而發生變化，在當前環境下可能很顯著。這些要求的存在是為了保護投資者和市場，我們有責任認真遵守這些規定，包括我們今天所採取的措施也是為了這個目的」。

Vlad Tenev在接受CNBC訪問時亦重覆以上論點，並否認該行存在任何流動性問題。

不過，彭博社引述消息指，該行已至少動用了數億美元的信貸額度。該公司的貸方摩根大通和高盛，以及Robinhood的代表拒絕置評。Tenev解釋指，該行希望在遵守法規之下，盡可能為客戶提供不受限制的環境，因此取用有關的銀行貸款額度。

對於限制買入相關股份、設立更多限制和要求，Tenev表示，從未見過目前集中炒作個別股份的情況，雖然公司為此設限，但仍相信應該容許投資者隨意買賣股票。

話雖如此，但交易平台的行動還是激發了Reddit旗下WallStreetBets論壇用戶的憤怒，甚至還有一些用戶對Robinhood發起訴訟。部分民主黨和共和黨議員批評不應該對散戶投資者施加交易限制。

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