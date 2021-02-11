藍籌21隻升，21隻下跌，10隻無升跌。美團（3690）升3.94%，報369.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；九龍倉置業（1997）跌1.4%，報42.4元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1%，報5.93元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

康希諾（6185）發盈警，料去年虧損擴大至超過4億元。開市報235.4元，跌0.84%。

物管股合景悠活（3913）寶龍商業（9909）雙雙發盈喜。合景悠活開市報8.32元，升3.09%。寶龍商業開市報23.5元，升5.85%。

洛陽玻璃（1108）料去年淨利潤按年最多增逾5倍。開市報5.86元，升14.89%。

雲鋒基金減持阿里健康（0241）套現38億元。開市報25.35元，升3.46%。

廣深鐵路（0525）發盈警 料去年由盈轉虧 最多蝕6億人幣。開市報1.43元，無升跌。

保誠（2378）擬集資最多232億港元 今年第二季分拆美國業務。開市報139元，跌0.35%。

赤子城（9911）料去年收入按年增1.5至2.5倍 全日跌近12%。開市報2.79元，升6.89%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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