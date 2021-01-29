聲明稱，「我們必須應對那些不道德行為直接導致近期市場動盪的對沖基金，我們必須研究整個市場以及對沖基金及其金融伙伴如何操縱市場以使自己受益，而其他人則為此付出代價」。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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