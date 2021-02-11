港股ADR升426點 美期向下 亞股向上
文章日期：2021年1月29日 08:47
美股反彈，港股ADR升426點或1.47%，報28977點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.24%，折合報696.28元；阿里巴巴（9988）升0.44%，折合報252.7元；小米（1810）升1.13%，折合報29.63元；美團（3690）升3.16%，折合報366.83元；匯控（0005）升1.17%，折合報42.04元；建行（0939）升1.02%，折合報6.05元。
美期向下，道期跌0.25%，標期跌0.37%，納期跌0.44%。日股現升0.26%，韓股現升0.51%，澳股現升0.69%。
恒生指數期貨及期權 (包括自訂條款指數期權)最後結算日。
今日焦點股份可留意：
康希諾（6185）發盈警，料去年虧損擴大至超過4億元。
洛陽玻璃（1108）料去年淨利潤按年最多增逾5倍。
雲鋒基金減持阿里健康（0241）套現38億元。
廣深鐵路（0525）發盈警 料去年由盈轉虧 最多蝕6億人幣。
保誠（2378）擬集資最多232億港元 今年第二季分拆美國業務。
赤子城（9911）料去年收入按年增1.5至2.5倍 全日跌近12%。
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