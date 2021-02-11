美期向下，道期跌0.25%，標期跌0.37%，納期跌0.44%。日股現升0.26%，韓股現升0.51%，澳股現升0.69%。

恒生指數期貨及期權 (包括自訂條款指數期權)最後結算日。

今日焦點股份可留意：

康希諾（6185）發盈警，料去年虧損擴大至超過4億元。

物管股合景悠活（3913）寶龍商業（9909）雙雙發盈喜。

洛陽玻璃（1108）料去年淨利潤按年最多增逾5倍。

雲鋒基金減持阿里健康（0241）套現38億元。

廣深鐵路（0525）發盈警 料去年由盈轉虧 最多蝕6億人幣。

保誠（2378）擬集資最多232億港元 今年第二季分拆美國業務。

赤子城（9911）料去年收入按年增1.5至2.5倍 全日跌近12%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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