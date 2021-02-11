多間券商限制GameStop 投機交易 美股反彈 道指升300點
文章日期：2021年1月29日 08:15
美股反彈，多間線上交易平台限制散戶對部分GameStop Corp.、AMC Entertainment Holdings Inc.和美國航空等股票的投機交易，使對沖基金得以買入之前拋售的股票，道指高開74點見全日低位，高位曾升648點，結束連續5日的跌勢。GameStop走勢震盪，早段一度上漲39%又暴跌68%，最終收市下跌44%。AMC下跌57%，美國航空上漲9.3%，Tootsie Roll Industries下跌9.5%
道瓊斯工業平均指數收漲300點，升幅1%，報30603點。標普500指數收漲36點，升幅0.98%，報3787點。納斯達克綜合指數收漲66點，或0.51%，報13337點。
迪士尼升5.43%，報171.88美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而蘋果跌3.5%，報137.09元，拖低道指32點。
科技股方面，蘋果收市報137.09元，跌3.49%，谷歌母公司Alphabet收市報1853.2元，升1.88%，亞馬遜收市報3237.62元，升0.15%，Facebook收市報265元，跌2.62%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.11%，報403點。德國DAX指數收漲0.34%，報13665點；法國CAC 40指數漲0.94%，報5510點；英國富時100指數收跌0.63%，報6526點。