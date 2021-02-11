美股反彈，多間線上交易平台限制散戶對部分GameStop Corp.、AMC Entertainment Holdings Inc.和美國航空等股票的投機交易，使對沖基金得以買入之前拋售的股票，道指高開74點見全日低位，高位曾升648點，結束連續5日的跌勢。GameStop走勢震盪，早段一度上漲39%又暴跌68%，最終收市下跌44%。AMC下跌57%，美國航空上漲9.3%，Tootsie Roll Industries下跌9.5%