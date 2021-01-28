David Webb：GameStop挾升遊戲 將由最後沽空者勝出
文章日期：2021年1月28日 23:23
「股壇長毛」David Webb就美國遊戲零售商GameStop股價挾倉股價暴漲事件，在網上發文，指GameStop股價已經升至大幅偏離原有價值，並且指出，GameStop的大升勢爆破與否，一如其他泡沫爆破個案中，除了取決於該股會否考慮增發新股之外，亦會在出現股價越被扯高，有越大誘因出貨，受傷的不一定是沽空者，真正的大贏家會是最後的沽空盤持倉人。他重申，Webb-site從不買賣GameStop（GME），沒有沾手該股的長倉或短倉。
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David Webb指出，從Reddit論壇網頁上的留言，他留意到，有人參與GameStop挾倉行動，並在論壇上提到，GameStop已大幅偏離公平值，但是不太在乎；甚至有人說：「我們正傷害那些對估值過高的股份而作出沽空行動的大型對沖基金」；更有人謂「我們只是小傢伙，所以要從那些富有兼有陰謀地去沽空的巨富身上圖利」，並正在進行一場運動，去推動「金融革命」，重創那些傷害人的人等言論。他指出，大部份Reddit步兵甚至不曾意識到，他們正將財富向手持上風牌者轉移；隨著早來者離開泡沫，後來者有如讓早來者及最後的沽空者富起來的情況，正在出現。
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他指出，所有長倉若常態地高於短倉100%，便可無限次借貨。若每擴大長、短倉1股，沽貨者不見得會覺得股票是借回來的。就算有若干股份退出借貨行列，其他人亦可再借貨。因此在這個情況下買入股份，不一定等同於會推動價格，觸發人家去沽貨或沽空。如情況持續，\股份可以演變成10倍長倉對撼9倍短倉。
當然在這個情況下，會有部份沽空者因為未能夠抵得住損手而結束沽空盤，但是亦會觸發有人介入並高價沽空，甚至有早入貨者先行獲利及靜靜地離場。因此GameStop挾升的遊戲終結，除了透過發行新股之外，亦會在越偏離合理價值時，為長或短倉持盤人觸發沽貨誘因，情況有如氦氣球升抵大氣層膨脹，並最終爆破，令氣球上荷載的東西跌落地面。
他相信，那些獲巨利者，尤其持重貨者，先行靜悄悄地出貨，並且在市場逆轉時，吸引那些愚蠢的資金追入。他相信最後入場的沽空者會贏得這場賭注。整場遊戲有如肥了先行者，尤其那些在網頁上高呼著人家「持有」時，機師先著手解困。
他更在文中仿效飛機航班上的機長報告，以說笑的口吻指：「這是機長報告，我代表所有機組人員，為了航班受到干擾作出道歉，在貢朵拉坐左邊的朋友，如果你眯上眼睛，就會見到我們已經到了下面的遊艇上，多謝你們乘搭平流層航空」。
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