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David Webb指出，從Reddit論壇網頁上的留言，他留意到，有人參與GameStop挾倉行動，並在論壇上提到，GameStop已大幅偏離公平值，但是不太在乎；甚至有人說：「我們正傷害那些對估值過高的股份而作出沽空行動的大型對沖基金」；更有人謂「我們只是小傢伙，所以要從那些富有兼有陰謀地去沽空的巨富身上圖利」，並正在進行一場運動，去推動「金融革命」，重創那些傷害人的人等言論。他指出，大部份Reddit步兵甚至不曾意識到，他們正將財富向手持上風牌者轉移；隨著早來者離開泡沫，後來者有如讓早來者及最後的沽空者富起來的情況，正在出現。

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他指出，所有長倉若常態地高於短倉100%，便可無限次借貨。若每擴大長、短倉1股，沽貨者不見得會覺得股票是借回來的。就算有若干股份退出借貨行列，其他人亦可再借貨。因此在這個情況下買入股份，不一定等同於會推動價格，觸發人家去沽貨或沽空。如情況持續，\股份可以演變成10倍長倉對撼9倍短倉。

當然在這個情況下，會有部份沽空者因為未能夠抵得住損手而結束沽空盤，但是亦會觸發有人介入並高價沽空，甚至有早入貨者先行獲利及靜靜地離場。因此GameStop挾升的遊戲終結，除了透過發行新股之外，亦會在越偏離合理價值時，為長或短倉持盤人觸發沽貨誘因，情況有如氦氣球升抵大氣層膨脹，並最終爆破，令氣球上荷載的東西跌落地面。

他相信，那些獲巨利者，尤其持重貨者，先行靜悄悄地出貨，並且在市場逆轉時，吸引那些愚蠢的資金追入。他相信最後入場的沽空者會贏得這場賭注。整場遊戲有如肥了先行者，尤其那些在網頁上高呼著人家「持有」時，機師先著手解困。

他更在文中仿效飛機航班上的機長報告，以說笑的口吻指：「這是機長報告，我代表所有機組人員，為了航班受到干擾作出道歉，在貢朵拉坐左邊的朋友，如果你眯上眼睛，就會見到我們已經到了下面的遊艇上，多謝你們乘搭平流層航空」。

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