康希諾預計研發費用按年升1.9倍至2.1倍，為4.4億元至4.7億元。

康希諾表示，去年加大研發投入，尤其是新冠疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）的研發進展，研發費用大幅上升。再加上集團去年積極推進產品商業化進展，員工數量及各項運營支出持續增加，令淨虧損進一步增加。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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