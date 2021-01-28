康希諾料去年虧損擴大至超過4億元
文章日期：2021年1月28日 22:32
康希諾生物（6185）發盈警，預計去年較2019年虧損擴大1.5倍至1.7倍，蝕4億元至4.3億元（人民幣，下同）。若扣除非經常性損益的淨虧損，預計淨虧損幅度擴大1.9至2.1倍，為5.1億至5.4億元。
康希諾預計研發費用按年升1.9倍至2.1倍，為4.4億元至4.7億元。
康希諾表示，去年加大研發投入，尤其是新冠疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）的研發進展，研發費用大幅上升。再加上集團去年積極推進產品商業化進展，員工數量及各項運營支出持續增加，令淨虧損進一步增加。
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