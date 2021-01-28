富途禁用戶買入GameStop 美券商亦禁開倉及追孖展
文章日期：2021年1月28日 23:08
美股出現「羅賓漢現象」，散戶劫富濟貧，擊退華爾街基金，但股票交易平台「羅賓漢」（Robinhood）卻限制散戶買入數隻急升股，包括GameStop（GME）等8隻股票。
而中資券商富途亦公布，GME及AMC Entertainment（AMC）已被禁止開倉，平倉則不受影響。富途解釋，是由於美國本土多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易，並建議客戶審慎參與。
羅賓漢在網站公布，鑑於市場極為波動，該行決定暫停以下股票的買入交易，並提升保證金要求，即「call孖展」。客戶目前無法買入數隻近日急升的美股，包括GME、AMC、黑莓（BB）、萬能衛浴（BBBY）、Express Inc（EXPR）、Koss Corp（KOSS）、Naked Brand（NAKD）及Nokia（NOK）。
而在周三，券商巨頭嘉信理財（Charles Schwab）及德美利證券（TD Ameritrade）亦已禁止GME及AMC開倉。
目前，GME開市後再升兩成至逾400美元，但其盤前一度升至約500美元；而AMC則趁高集資，今日公布已完成出售6330萬股，合計涉及3.048億美元，目前AMC跌逾2成；黑莓、Nokia及Express Inc均跌逾2成；萬能衛浴跌逾一成；KOSS及Naked Brand則急升9成。
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