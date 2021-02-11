美國上季的出口、非住宅固定投資、消費者支出、住宅投資及庫存增加，貢獻了第四季的GDP增長。但聯邦、州和地方各級政府支出全面下降，對增長造成壓力。由於近期經濟活動有所放緩，經濟學家預期今年初的經濟仍面臨挑戰。

就業市場正緩慢改善，美國上周首次申領失業救濟人數降至84.7萬人，回落至90萬人以下，但略低於分析師預期的87.5萬人。分析師指出，美國就業市場仍然較疫情爆發前少了1000萬個職位。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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