美國去年第四季GDP增4% 全年GDP收縮3.5%
文章日期：2021年1月28日 22:03
美國入冬後疫情惡化，經濟復蘇放慢，第四季GDP按季折合年化率增長4%，略低於分析師預期的4.3%，而且較第三季33.4%的破紀錄增幅顯著回落。美國上季GDP按年收縮2.5%，全年GDP收縮3.5%，是2009年金融海嘯後，美國首次錄得年度經濟萎縮，萎縮的幅度更是1946年以來最大。
美國上季的出口、非住宅固定投資、消費者支出、住宅投資及庫存增加，貢獻了第四季的GDP增長。但聯邦、州和地方各級政府支出全面下降，對增長造成壓力。由於近期經濟活動有所放緩，經濟學家預期今年初的經濟仍面臨挑戰。
就業市場正緩慢改善，美國上周首次申領失業救濟人數降至84.7萬人，回落至90萬人以下，但略低於分析師預期的87.5萬人。分析師指出，美國就業市場仍然較疫情爆發前少了1000萬個職位。
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