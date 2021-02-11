快手孖展今截孖展錄約4405億 匯豐借出2000億
文章日期：2021年1月28日 20:51
快手（1024）今日孖展截飛，明日中午12時截止認購。截至下午8時，計入銀行及本地11家大型及中型券商，最終錄得4405億元孖展。其中券商界錄得約2405億元，單日新增約462億元。匯豐今日則公布，錄得2000億元孖展。快手公開發售集資額10.5億元，現時相當於超購419倍。在中銀、恒生兩大行未有公布數額情況下，快手已錄得高額孖展，料是次快手凍資極有可能破萬億。
匯豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富（Ryan Haugarth）表示，客戶認購快手新股的反應超出預期，尤其是來自千禧一代的客戶群。他表示，匯豐總計錄得超過2000億元快手孖展額，當中97%的申請經由數碼渠道進行，大部分則是透過電話應用程式遞交。
綜合本報統計及券商數據，11家券商中，耀才借出439億元，富途借出404.19億元，輝立借出346億元，華泰借出311.87億元，大華繼顯借出240億元，信誠借出200億元，凱基借出182億元，英皇借出115億元。其他券商保持不變，華盛借出75億元，第一上海借出68億元，時富借出24億元。
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