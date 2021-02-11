匯豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富（Ryan Haugarth）表示，客戶認購快手新股的反應超出預期，尤其是來自千禧一代的客戶群。他表示，匯豐總計錄得超過2000億元快手孖展額，當中97%的申請經由數碼渠道進行，大部分則是透過電話應用程式遞交。

綜合本報統計及券商數據，11家券商中，耀才借出439億元，富途借出404.19億元，輝立借出346億元，華泰借出311.87億元，大華繼顯借出240億元，信誠借出200億元，凱基借出182億元，英皇借出115億元。其他券商保持不變，華盛借出75億元，第一上海借出68億元，時富借出24億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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