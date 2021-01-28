彭博電視今日播出林鄭的訪問，她表示，樂見（love to see）匯控因凍結戶口一事遭受批評後，仍然繼續擴張香港業務，及支持備受爭議的國安法。早前英國國會議員問到匯豐亞太區行政總裁王冬勝簽名支持國安法一事，祈耀年指國安法有近300萬人支持。

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林鄭又指，即使香港的金融機構要遵守美國的制裁命令，但她不認為中國政府會因此懲罰這些金融機構。她並表示會繼續和本港銀行界合作，不止是在香港發展業務，亦會一起開拓大灣區市場。

談及香港經濟，林鄭表示有需要刺激經濟以創造就業，但她相信今年會有正面增長，特別指出去年下半年的進出口數字是經濟復蘇的徵兆。她強調，一旦疫情的措施放寬後，本地消費及餐飲業會反彈。

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