澳門經濟財政司長李偉農出席立法會時表示，當地現有的博彩中介人牌照85個，相對2020年為95個；貴賓廳共有77個，共經營賭枱1566張。他稱，疫情影響中場及貴賓廳比例變化，是需要面對的現實。市場在轉變過程中，政府負責協助業界失業人士提升技能，創造轉業機會。他指，目前要做的是令博彩業發展在疫下有企穩的機會，讓來澳的旅客有良好的旅遊體驗 。