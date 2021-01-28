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澳門財政司長：博彩中介人減至85個 冀博彩業企穩

文章日期：2021年1月28日 19:23

澳門經濟財政司長李偉農出席立法會時表示，當地現有的博彩中介人牌照85個，相對2020年為95個；貴賓廳共有77個，共經營賭枱1566張。他稱，疫情影響中場及貴賓廳比例變化，是需要面對的現實。市場在轉變過程中，政府負責協助業界失業人士提升技能，創造轉業機會。他指，目前要做的是令博彩業發展在疫下有企穩的機會，讓來澳的旅客有良好的旅遊體驗 。

此外，澳門統計暨普查局公布，去年12月酒店及公寓平均入住率按月進一步回升至53.1%，較11月增加9.1個百分點；但是按年則減少38.9個百分點。全年當地酒店及公寓住客數目減少72.5%至387.4萬人次。酒店及公寓平均入住率按年下跌62.2個百分點至28.6%。

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